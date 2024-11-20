UN-Habitat подчеркивает важность экологичного и доступного городского транспорта

Городской транспорт должен стать более экологичным и доступным.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) Анаклаудия Россбах на сессии "Озеленение городского транспорта " в рамках COP29.

Она подчеркнула, что транспорт сегодня является одним из самых быстрорастущих источников выбросов по всему миру, и без решительных действий эта тенденция продолжит нарастать, поскольку ожидается удвоение транспортной активности к 2050 году.

"Как сторонник урбанистики и как исполнительный директор UN-Habitat, я уверена, что решение этого вопроса заключается в преобразовании наших городов", - отметила она.

По словам Россбах, для этого уже есть необходимые инструменты, и требуется лишь изменить курс, который будет приоритетом для прозрачной политики и стимулирования инвестиций с учетом экологического и социального равенства.

"Снижение выбросов требует изменения подхода к передвижению по нашим городам. Мы должны сделать общественный транспорт, пешеходные маршруты, вело-дорожки и совместные поездки настолько удобными и доступными, чтобы они стали предпочтительным выбором даже для нынешних водителей", - добавила она.

Россбах также подчеркнула важность развития компактных многофункциональных районов с многомодальными электрическими системами общественного транспорта, связывающими доступное жилье с возможностями, такими как рабочие места и услуги.

"Города с паратранзитными системами должны получать помощь в модернизации сетей для обеспечения более качественных и экологически чистых услуг, оставаясь доступными для всех", - сказала она.