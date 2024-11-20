Изучается потенциал для развития контрейлерных перевозок между Грузией и Азербайджаном

Исследуется потенциал для развития контрейлерных перевозок между Грузией и Азербайджаном.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили за круглым столом высокого уровня на тему "Устойчивый и цифровой Средний коридор и не только" в рамках COP29.

"Контрейлерные перевозки между Грузией и Азербайджаном объединяют преимущества железнодорожного и автомобильного транспорта, снижая потребление топлива и выбросы, а также повышая безопасность на дорогах. Предпроектное исследование находится в процессе завершения и ожидается в начале следующего года", - сказал он.

По его словам, Грузия активно продвигает развитие мультимодальных узлов и логистических центров, обеспечивающих эффективную передачу грузов между разными видами транспорта и поддержку устойчивых цепочек поставок.

"Важно отметить, что Грузия является стороной многих международных правовых инструментов ООН в области транспортной инфраструктуры, что демонстрирует приверженность страны международным стандартам. Совершенствование координации на международном уровне и гармонизация правовых рамок могут значительно повысить региональную связность, устраняя физические препятствия и улучшая совместимость транспортных систем", - сказал министр.