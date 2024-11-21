https://news.day.az/ecology/1709242.html

В рамках COP29 проходит круглый стол высокого уровня на тему взаимодействие биоразнообразия, водных ресурсов и климата - ФОТО

В рамках COP29 проходит круглый стол высокого уровня на тему "Вода для климата: Интеграция водных решений в NDCs и NAPs - Взаимодействие биоразнообразия, водных ресурсов и климата", сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend. Новость обновляется