https://news.day.az/ecology/1709242.html В рамках COP29 проходит круглый стол высокого уровня на тему взаимодействие биоразнообразия, водных ресурсов и климата - ФОТО В рамках COP29 проходит круглый стол высокого уровня на тему "Вода для климата: Интеграция водных решений в NDCs и NAPs - Взаимодействие биоразнообразия, водных ресурсов и климата", сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend. Новость обновляется
В рамках COP29 проходит круглый стол высокого уровня на тему взаимодействие биоразнообразия, водных ресурсов и климата - ФОТО
В рамках COP29 проходит круглый стол высокого уровня на тему "Вода для климата: Интеграция водных решений в NDCs и NAPs - Взаимодействие биоразнообразия, водных ресурсов и климата", сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.
Новость обновляется
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