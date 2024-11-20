Мухтар Бабаев подчеркнул, что более половины населения мира сосредоточено в городах

В настоящее время в городах проживает более половины населения мира.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил президент COP29, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев, выступая на церемонии открытия на высоком уровне многоуровневых и многосекторальных мероприятий по борьбе с изменением климата на COP29 в Баку.

Он отметил, что, согласно прогнозам, в ближайшие 5-7 лет население городов вырастет более чем на 500 миллионов человек, что, в свою очередь, окажет еще большее давление на городскую инфраструктуру, включая электро- и водоснабжение, транспорт, канализацию и дороги.

"Городские центры несут ответственность за более чем 70 процентов глобальных выбросов CO2. Значительная часть жителей города проживает в районах, которые очень чувствительны к влиянию климата. К 2050 году более миллиарда человек в низких городах и поселках столкнутся с риском повышения уровня моря.

Сегодня Президентство COP29 радо объявить о своей многопрофильной декларации действий - "Пути к устойчивым и здоровым городам". Эта инициатива направлена на адаптацию многоуровневых мероприятий, превращение городских пространств в центры устойчивого развития и климатического лидерства. Это служит призывом к четким действиям, призывающим национальные правительства объединить усилия с частными и общественными заинтересованными сторонами и тесно сотрудничать для достижения этих целей. Важно многоуровневое сотрудничество. Национальная политика должна быть преобразована в стратегии, которые могут быть реализованы на местном уровне", - сказал он.

М.Бабаев подчеркнул, что города и регионы нуждаются в инструментах, финансах и полномочиях для реализации климатических решений, разработанных в соответствии с их уникальным и конкретным контекстом.

"Финансирование городского климата также является важным вопросом. Расширение инвестиций в городскую инфраструктуру, энергоэффективные здания и устойчивые транспортные системы требует инновационных механизмов финансирования и более прочных партнерских отношений", - добавил он.

Напомним, что 11 ноября состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). COP29, которая проходит на Бакинском олимпийском стадионе, продолжится до 22 ноября. Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.