Выявлено множество направлений для работ по Среднему коридору.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал Алкис Вриениос Дракинос, региональный директор по Кавказу Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) за "круглым столом" высокого уровня на тему "Устойчивый и цифровой Средний коридор и не только" в рамках COP29.

"ЕБРР представлен во всех странах Среднего коридора. Благодаря нашей обширной сети мы ищем возможности для сотрудничества с руководством, операторами транспортной инфраструктуры и грузовладельцами, чтобы находить пути совместной работы, согласовывать национальные и региональные приоритеты и превращать их в проекты", - сказал он.

По словам представителя ЕБРР, выявлено множество направлений для работ по Среднему коридору как в области "жесткой" инфраструктуры, так и "мягкой" взаимосвязанности.

"Как финансовый институт мы готовы к сотрудничеству и реализации наших намерений", - сказал Дракинос.