https://news.day.az/society/1708974.html Запущены все котельные и тепловые пункты В связи с началом отопительного сезона в Азербайджане запущены все котельные и тепловые пункты, находящиеся на балансе ОАО "Азеристиликтеджхизат". Об этом Day.Az сообщил пресс-секретарь ОАО "Азеристиликтеджхизат" Эльвин Басгаллы.
Запущены все котельные и тепловые пункты
В связи с началом отопительного сезона в Азербайджане запущены все котельные и тепловые пункты, находящиеся на балансе ОАО "Азеристиликтеджхизат".
Как передает Day.Az, об этом сообщил пресс-секретарь ОАО "Азеристиликтеджхизат" Эльвин Басгаллы.
По его словам, в настоящее время на балансе "Азеристиликтеджхизат" работают 557 котельных и 88 тепловых пунктов.
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