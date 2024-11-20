В связи с началом отопительного сезона в Азербайджане запущены все котельные и тепловые пункты, находящиеся на балансе ОАО "Азеристиликтеджхизат".

Как передает Day.Az, об этом сообщил пресс-секретарь ОАО "Азеристиликтеджхизат" Эльвин Басгаллы.

По его словам, в настоящее время на балансе "Азеристиликтеджхизат" работают 557 котельных и 88 тепловых пунктов.