В Азербайджане начался отопительный сезон

С 15 ноября в Азербайджане официально начинается отопительный сезон.

Как передает Day.Az, об этом сообщил пресс-секретарь ОАО "Азеристиликтеджхизат" Эльвин Басгаллы.

По его словам, в соответствии с постановлением Кабинета Министров от 5 сентября 2023 года, "Об утверждении правил использования тепловой энергии", отопление в 14 горных и предгорных районах Азербайджана стартует с 1 ноября.

Он отметил, что в девяти из этих регионов, включая Шушу, Губу, Габалу, Гусар, Шамахы, Шабран, Сиязан и Лерик, отопление уже поступает с первого дня месяца.

"В этих районах функционирует 39 котельных и один тепловой пункт ОАО "Азеристиликтеджхизат". Для столицы и остальных регионов Азербайджана в общей сложности будут запущены 557 котельных и 88 тепловых пунктов, работа которых начнется с 15 ноября", - заключил Э.Басгаллы.