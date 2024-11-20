Массовый протест фермеров в Британии

Тысячи британских фермеров собрались у здания парламента в Лондоне, чтобы выразить протест против решения лейбористского правительства об изменении налога на наследство.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, в девяностых годах прошлого века фермерам предоставили льготы, освободив их от уплаты налогов на сельскохозяйственную собственность.

Однако уже с апреля 2026 года фермы стоимостью более 1 миллиона фунтов стерлингов после смерти владельца будут облагаться 20% налогом на наследство.

Участники протеста утверждают, что это нанесет мощный удар по семейным предприятиям, которые и без того страдают от последствий изменения климата, глобальной нестабильности и потрясений, вызванных "брекситом".