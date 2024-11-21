Стратегические силы США готовы к переходу власти к Трампу

Стратегическое командование (СТРАТКОМ) США готово к предстоящему переходу командования американскими вооруженными силами от президента Джо Байдена избранному президенту Дональду Трампу.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил высокопоставленный представитель СТРАТКОМ контр-адмирал Томас Бьюкенен в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований.

"[Вооруженные] силы [США] готовы выполнять приказы с учетом передачи власти [в стране], - сказал он. - СТРАТКОМ США готово работать с нашими недавно избранными лидерами и теми, кто будет назначен [на руководящие должности] в Министерство обороны США". "Ядерные силы будут готовы к этому 19 января, как и 20 января, <...> мы всегда готовы", - добавил Бьюкенен.

Республиканец Дональд Трамп на состоявшихся 5 ноября выборах одержал победу над представительницей демократов Камалой Харрис. Его инаугурация состоится 20 января 2025 года.