Азербайджан и ОАЭ обсудили продвижение инвестиций в сфере перехода к "зеленой" экономике
В рамках COP29 министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров провел встречу с министром экономики ОАЭ Абдуллой бин Тук Аль Мари.
Об этом Day.Az сообщили в минэкономики.
На встрече было подчеркнуто, что отношения между Азербайджаном и ОАЭ находятся на высоком уровне, основаны на принципах взаимной дружбы и уважения. Стороны обменялись мнениями по таким вопросам, как продвижение инвестиций в сфере перехода к зеленой экономике, успешное партнерство в рамках проектов возобновляемой энергетики, расширение деловых и торговых отношений, усиление совместной деятельности по цифровым решениям, возможности сотрудничества, направленного на диверсификацию экономик наших стран.
На встрече также были обсуждены направления развития торгово-экономического партнерства между двумя странами.
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