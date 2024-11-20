Азербайджан и ОАЭ обсудили продвижение инвестиций в сфере перехода к "зеленой" экономике

В рамках COP29 министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров провел встречу с министром экономики ОАЭ Абдуллой бин Тук Аль Мари.

Об этом Day.Az сообщили в минэкономики.

На встрече было подчеркнуто, что отношения между Азербайджаном и ОАЭ находятся на высоком уровне, основаны на принципах взаимной дружбы и уважения. Стороны обменялись мнениями по таким вопросам, как продвижение инвестиций в сфере перехода к зеленой экономике, успешное партнерство в рамках проектов возобновляемой энергетики, расширение деловых и торговых отношений, усиление совместной деятельности по цифровым решениям, возможности сотрудничества, направленного на диверсификацию экономик наших стран.

На встрече также были обсуждены направления развития торгово-экономического партнерства между двумя странами.