Эрдоган предупредил о возможности мировой войны

Разрешение США на использование ракет ATACMS с территории Украины грозит серьезными последствиями, включая возможное обострение конфликта до уровня глобальной войны.

Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, общаясь с журналистами после возвращения с саммита Группы двадцати (G20) в Бразилии

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Anadolu.

"Мы не поддерживаем и не осуждаем это решение. С самого начала военных действий между Россией и Украиной мы убеждены, что конфликт должен быть завершен не через оружие, кровь и слезы, а посредством дипломатии, мирных инициатив и доброй воли. Однако господин [президент США Джо] Байден сделал шаг, который можно рассматривать как эскалацию конфликта, направленную на его затягивание и расширение. Этот шаг неизбежно вызовет еще более жесткую реакцию со стороны России. Господин [президент РФ Владимир] Путин уже утвердил доктрину, позволяющую использовать ядерное оружие в ответ на баллистическую атаку. Все это ставит регион и мир на порог новой масштабной войны. Политика "после меня хоть потоп" недопустима. Мы призываем Украину и Россию к сохранению спокойствия, к отказу от провокаций и сосредоточению на мирном урегулировании. Малейшая ошибка, допущенная на фоне этого сложного решения, может привести к трагическим последствиям, сравнимым с подбрасыванием огня в бочку с порохом. Всем сторонам следует действовать максимально осторожно", - подчеркнул Эрдоган.