COP29 в Баку организована великолепно

COP29 в Баку проходит очень интересно, много разных впечатлений и плодотворных бесед с людьми, которых вы обычно не смогли бы встретить на одной площадке, нам есть что обсудить. Все проходит успешно, а организация - великолепная. Об этом сказала Trend представительница Швеции Эмма Хеллстрем, передает Day.Az.

"Мы занимаемся оптимизацией хранения аккумуляторных батарей в странах Северной Европы, поэтому наша главная задача здесь заключалась в том, чтобы попытаться понять, как разрабатываемые нами решения могут быть внедрены в других географических регионах, где больше развивающихся стран и рынков сталкиваются с теми же проблемами, что и мы в странах Северной Европы.

В Швеции мы столкнулись с теми же проблемами, с которыми сталкиваются многие другие страны мира. Нам нужно перестроить нашу энергосистему и во все большей степени переключаться в производстве электроэнергии на энергию Солнца и ветра", - отметила Эмма Хеллстрем.

Напомним, что с 11 ноября по 22 ноября в Баку проходит 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.