Мы впечатлены организацией COP29.

Об этом сказала Trend представитель Национальной комиссии по развитию гидроэлектростанций Нигерии Рукайях Бахаго, передает Day.Az.

"На COP29 есть много идей - наладить множество связей, познакомиться с партнерами по развитию и сетью обмена информацией. Мы действительно впечатлены, мы можем общаться со многими организациями, которые смогли поделиться множеством идей по финансированию борьбы с изменением климата, экологическим вопросам и многому другому.

Я впервые в Азербайджане, но с удовольствием вновь вернулась бы сюда. Говорю от души, здесь превосходное гостеприимство, транспортный пакет и размещение, всё превосходно и впечатляюще, мы действительно ценим это. Мой главный месседж - давайте все вместе постараемся обеспечить выполнение решений, которые мы приняли совместно с политиками и представителями международных организаций, чтобы слова были подкреплены конкретными делами во имя зеленого мира", - отметила она.

Напомним, что с 11 ноября по 22 ноября в Баку проходит 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.