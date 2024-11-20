В одном из азербайджанских районов завершен капитальный ремонт некоторых дорог

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана завершило капитальный ремонт автомобильной дороги Масаллы-Ярдымлы (44 км)-Сырыг-Афчадулан-Хоравар-Анговул-Зенгеле-Веров-Кечелекяран, соединяющей 7 населенных пунктов с населением 5 тысяч человек.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на агентство.

По данным, автомобильная дорога протяженностью 23,5 километра находилась в непригодном состоянии из-за длительного использования без ремонта и воздействия природных факторов. По этой причине дороги, нуждающиеся в капитальном ремонте и восстановлении, были модернизированы в соответствии с 4-й технической категорией. Ширина дорожек увеличена до 10 метров.

Вдоль дороги были проведены земляные, буровые работы, работы по расширению для получения нормативной ширины дороги и строительство дорожного полотна. Затем были выполнены работы по укладке нового асфальтобетонного покрытия в соответствии с технологической последовательностью.

Параллельно с проводимыми работами были выполнены работы по строительству водоотводных труб в необходимых местах для отвода воды вдоль дороги.

По проекту также построены 3 новых автомобильных однопролетных моста на участках Сырыг, Кечелекяран и Зенгеле дороги.

На последнем этапе проекта была произведена установка дорожных знаков, дорожная разметка и линии дорожной разметки для нормальной организации дорожного движения.

Проводимая реконструкция не только создаст основу для безопасности движения граждан, но и обеспечит комфортное передвижение по дороге, облегчит перевозку грузов и пассажиров.