Израиль продолжает бороться с изменением климата, несмотря на кризис

Израиль привержен глобальным усилиям по борьбе с изменением климата, несмотря на сохраняющиеся проблемы, заявил специальный посланник Израиля по вопросам изменения климата и устойчивого развития Гидеон Бехар, выступая на саммите COP29 в Баку.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Научные данные ясны как никогда. Деятельность человека является движущей силой климатического кризиса, и это важнейшее десятилетие для принятия мер", - отметил Бехар, призвав страны усовершенствовать свои климатические планы и определяемые на национальном уровне вклады (NDC).

Признавая сложности климатических переговоров, Бехар подчеркнул необходимость сосредоточиться на общем прогрессе. "Это единственный способ добиться преобразований и необходимого прогресса в спасении нашей планеты", - сказал он. - Каждая страна должна сокращать выбросы, инвестировать в чистую энергетику и внедрять технологии будущего".

Для Израиля борьба с изменением климата - это не выбор, а необходимость, сказал Бехар. Он рассказал о достижениях Израиля в области климата, включая введение налога на углекислый газ и принятие нового климатического закона, который представлен в парламент. "Мы привезли в Баку 20 передовых компаний в области климатических технологий, которые представляют процветающие климатические инновации Израиля", - добавил Бехар. - Эти компании работают в таких областях, как чистая энергетика, устойчивое сельское хозяйство, продовольственная безопасность и водные технологии, что может принести пользу как Израилю, так и всему миру", - заключил Бехар, призвав международное сообщество к единству в борьбе с изменением климата ради будущих поколений.