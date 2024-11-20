В Азербайджане станет больше "зеленых" автобусов

Азербайджан планирует расширить существующий автобусный парк и полностью электрифицировать его к 2030 году.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев в ходе круглого стола высокого уровня на тему "Озеленение городского транспорта".

"Азербайджан планирует расширить существующий автобусный парк и полностью электрифицировать его к 2030 году. В рамках программы мобильности несколько центральных улиц были закрыты для автомобилей и отданы в пользование исключительно пешеходам. Более того, в последние годы правительство внедрило меры, включая освобождение от НДС и таможенных пошлин, чтобы стимулировать использование экологически безопасных транспортных средств. Эти интенсивные стимулы привели к почти двукратному увеличению доли электрических и гибридных автомобилей среди импортируемых транспортных средств, подняв этот показатель с 10,5 процента до почти 20 процентов в общем объеме",- сказал он.

Напомним, что 11 ноября в Бакинском олимпийском стадионе состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), который продлится до 22 ноября. Мероприятие является самым масштабным, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые проходит в регионе в Азербайджане.

В рамках COP29 12-13 ноября прошло мероприятие самого высокого уровня - саммит мировых лидеров по климатической деятельности.

Основное ожидание от COP29 заключается в согласовании справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Помимо того, что создание климатического финансирования является главным приоритетом, создающим условия для деятельности, оно также будет способствовать выполнению обязательства 1,5°C, объединив всех вместе.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.