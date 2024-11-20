В Азербайджане доходы этих лиц освободят от налога

Со следующего года физические лица, являющиеся микропредпринимателями в ряде сфер услуг и имеющие годовой оборот до 45 тысяч манатов, будут освобождены от уплаты налога с 75% своих доходов без каких-либо условий (таких как наличие не менее 3 работников и отсутствие задолженности по обязательным государственным социальным страховым взносам).

Как сообщает Day.Az, это отражено в предлагаемых изменениях в Налоговый кодекс.

Упомянутые области обслуживания следующие:

- Разработка программного обеспечения;

- проектно-дизайнерские и отделочные услуги;

- услуги переводчика;

- рекламные услуги;

- деятельность в области следствия и исследований;

- услуги, оказываемые в сфере науки, образования, культуры и спорта;

- Юридические, независимые аудиторские, бухгалтерские и финансовые консультационные услуги;

- Деятельность журналистов;

- Изучение ситуации на рынке;

- оценочная деятельность;

- Доставка заказов и курьерские услуги, кроме грузоперевозок автотранспортом;

- Туристическое руководство;

- Экспортный сервис.

Напомним, что с 1 января текущего года в соответствии со статьей 102.1.30 Налогового кодекса, физические лица, являющиеся субъектами микропредпринимательства, со средней численностью наемных работников не менее трех человек и не имеющие задолженностей по обязательным государственным социальным страховым взносам, освобождаются от уплаты подоходного налога с 75% доходов, полученных от предпринимательской деятельности.

Отметим, что предлагаемые льготы распространяются исключительно на физических лиц. Юридические лица смогут воспользоваться льготами только при выполнении прежних условий (наличие не менее трех работников и отсутствие задолженности по обязательным социальным страховым взносам). Закон вступит в силу с 1 января 2025 года в случае его принятия.