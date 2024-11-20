В Азербайджане доходы этих лиц освободят от налога
Со следующего года физические лица, являющиеся микропредпринимателями в ряде сфер услуг и имеющие годовой оборот до 45 тысяч манатов, будут освобождены от уплаты налога с 75% своих доходов без каких-либо условий (таких как наличие не менее 3 работников и отсутствие задолженности по обязательным государственным социальным страховым взносам).
Как сообщает Day.Az, это отражено в предлагаемых изменениях в Налоговый кодекс.
Упомянутые области обслуживания следующие:
- Разработка программного обеспечения;
- проектно-дизайнерские и отделочные услуги;
- услуги переводчика;
- рекламные услуги;
- деятельность в области следствия и исследований;
- услуги, оказываемые в сфере науки, образования, культуры и спорта;
- Юридические, независимые аудиторские, бухгалтерские и финансовые консультационные услуги;
- Деятельность журналистов;
- Изучение ситуации на рынке;
- оценочная деятельность;
- Доставка заказов и курьерские услуги, кроме грузоперевозок автотранспортом;
- Туристическое руководство;
- Экспортный сервис.
Напомним, что с 1 января текущего года в соответствии со статьей 102.1.30 Налогового кодекса, физические лица, являющиеся субъектами микропредпринимательства, со средней численностью наемных работников не менее трех человек и не имеющие задолженностей по обязательным государственным социальным страховым взносам, освобождаются от уплаты подоходного налога с 75% доходов, полученных от предпринимательской деятельности.
Отметим, что предлагаемые льготы распространяются исключительно на физических лиц. Юридические лица смогут воспользоваться льготами только при выполнении прежних условий (наличие не менее трех работников и отсутствие задолженности по обязательным социальным страховым взносам). Закон вступит в силу с 1 января 2025 года в случае его принятия.
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