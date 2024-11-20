Активно ведется работа по интеграции железнодорожных IT-систем Турции и Грузии.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал генеральный секретарь TRACECA Асет Асавбаев за "круглым столом" высокого уровня на тему "Устойчивый и цифровой Средний коридор и не только" в рамках COP29.

"Несмотря на впечатляющий прогресс стран-участниц ТРАСЕКА в национальном развитии инфраструктуры и значительные инвестиции, уже сделанные в этой области, крайне важно согласовать наши усилия. Пропускная способность нашей пограничной инфраструктуры должна соответствовать потребностям, чтобы обеспечить бесперебойный и эффективный транзит", - сказал он.

Он также отметил, что важно усиление цифровой связности и электронного обмена данными.

"Это критически важное направление, которое все страны коридора должны считать приоритетным. Без устойчивого информационного потока создание полноценного цифрового коридора останется недостижимой целью", - сказал Асавбаев.

Он отметил, что в прошлом месяце ТРАСЕКА завершила интеграцию восьми IT-систем Азербайджана и Грузии. Сейчас активно ведется работа по интеграции железнодорожных IT-систем Турции и Грузии.