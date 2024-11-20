На COP29 проходит круглый стол на тему энергоэффективности в зеленом строительстве и зданиях и устойчивости к изменению климата в городах

На COP29 в Баку проходит круглый стол высокого уровня на тему энергоэффективности в зеленом строительстве и зданиях и устойчивости к изменению климата в городах.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, мероприятие организовано Президентством COP29, Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре Азербайджана, Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП).

Напомним, что 11 ноября состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). COP29, которая проходит на Бакинском олимпийском стадионе, продолжится до 22 ноября. Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.

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