Хуршид Рустамов отметил необходимость перехода на экологически чистые виды топлива

Необходим переход на экологически чистые виды топлива в грузовом транспорте, портах и логистических терминалах.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал представитель ООН в Азербайджане Хуршид Рустамов в ходе панельной дискуссии на тему "Пути к устойчивой взаимосвязанности: усилия Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и его государств-членов, а также региональных организаций Азии по обеспечению безопасных, эффективных и устойчивых к климатическим изменениям транспортных коридоров".

"Использование инструментов для цифровизации транспортных услуг, таких как ETR, ECMR, и общих семантических стандартов для цифровизации мультимодальных данных и документов, рекомендуется для лучшей гармонизации процедур, повышения эффективности транспортных коридоров и снижения выбросов. И, наконец, переход на экологически чистые виды топлива в грузовом транспорте, портах и логистических терминалах станет важным шагом для достижения углеродной нейтральности в этом секторе. Это должно быть реализовано с учетом технологического прогресса.

Исторически нефтепродукты составляли более 99 процентов общего энергопотребления международного судоходства и грузоперевозок. В 2022 году биотопливо обеспечивало менее 0,5 процента мировой потребности в энергии для международного судоходства. Для достижения целей углеродной нейтральности необходимо значительно увеличить использование низко- и безуглеродных альтернативных видов топлива, включая биотопливо, метанол, водород, аммиак и электроэнергию", - сказал он.