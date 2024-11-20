В Мемориальном музее Бюльбюля открылась новая выставка

В Мемориальном музее Бюльбюля открылась посвященная COP29 выставка "Краски природы", организованная Гимназией искусств при Азербайджанской национальной консерватории.

Как передает Day.Az, об этом сообщили АЗЕРТАДЖ в музее, на выставке были представлены работы учащихся факультета изобразительного и прикладного искусства Гимназии искусств. Выставка продлится до 25 ноября.