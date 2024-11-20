Автор: Эльчин Алыоглу,

Директор Baku Network

В наше время, когда Азербайджан возрождается после долгих лет борьбы за свои законные земли, неожиданным и особенно подлым становятся действия так называемых "оппозиционеров", бежавших на Запад. Они не просто критикуют власть - они открыто объявили войну государству, народу и его исторической справедливости. Лица вроде Фатимы Каримовой, Орхана Маммада и их сообщников из Meydan TV и Microscop Media превратились в послушные инструменты западной пропаганды, выполняя заказы своих грантодателей и нанося удар по имиджу своей страны.

Их цели - не власть, а Азербайджан

Эти "активисты" лицемерно заявляют, что борются за демократию и права человека. Но их настоящая миссия - разрушение национального единства, дискредитация исторической борьбы Азербайджана за территориальную целостность и манипуляция общественным мнением.

Особенно ярко это проявляется в их риторике о Карабахе. Они оправдывают действия армянских сепаратистов, представляя их как жертв "агрессии", и обвиняют Азербайджан в мифических преступлениях. Их публикации целиком повторяют тезисы армянской и западной пропаганды. Этот цинизм достигает пика, когда такие персонажи пытаются убедить мир, что азербайджанский народ якобы сам несет ответственность за многолетнюю оккупацию своих территорий.

Про карабахских армян: как же было на самом деле...

Претензии о якобы "изгнании армян из Карабаха" не просто лишены основания, но и являются очередным инструментом информационной войны, цель которой - демонизировать Азербайджан в глазах международной общественности. Эти обвинения служат продолжением политического курса, направленного на подрыв позиций Баку на международной арене, а также оправдание собственного провала армянской дипломатии и политической элиты.

Для начала разберем факты. Карабахский регион Азербайджана десятилетиями находился под армянской оккупацией. В течение этого времени там велась систематическая политика этнической чистки, уничтожения азербайджанского культурного наследия и изгнания сотен тысяч азербайджанцев. Факт оккупации был признан всеми крупными международными организациями, включая ООН, которая неоднократно призывала Армению вывести войска с территории Азербайджана.

С момента восстановления контроля Азербайджана над Карабахом в 2020 и 2023 годах, официальный Баку предложил местному армянскому населению интеграцию, гарантии безопасности и возможность стать полноценными гражданами страны. Однако что мы видим? Армянская пропаганда и политические элиты, преследующие собственные интересы, начали запугивать местное население мифами о "геноциде" и "репрессиях". Это вынудило армянское население покинуть регион, хотя именно Армения и ее ставленники сорвали любые попытки диалога и саботировали интеграционные процессы.

Где были эти "правозащитники" и "журналисты", когда оккупационные власти насильственно выдворяли азербайджанцев из своих домов? Почему никто не вспоминал о правах сотен тысяч азербайджанских беженцев? Ответ прост: тогда эта тема не приносила политических дивидендов западным элитам и их подручным.

COP29 в Баку: истерия и двойные стандарты

Проведение COP29 в Баку стало очередной мишенью для ангажированных западных кругов и продажных псевдожурналистов, которые решили вылить очередной поток грязи на Азербайджан. Конференция, посвященная проблемам экологии и устойчивого развития, превратилась в инструмент политической борьбы. Вместо того чтобы сосредоточиться на обсуждении глобальных экологических вызовов, ряд западных "экспертов" и их пособников обвинили Азербайджан в "политизации" темы экологии.

Но кто действительно политизирует? Те, кто закрывает глаза на экологические катастрофы, вызванные деятельностью армянских компаний, таких как Зангезурский медно-молибденовый комбинат, который десятилетиями загрязняет реки и почвы региона. Где были эти активисты, когда оккупированные территории Азербайджана превращались в экологическое кладбище?

Потоки из дезинформаций, фейковых утверждений и "новостей", клоаки лжи и беспардоного вранья вокруг COP29 также стали очередной демонстрацией истерии со стороны некоторых азербайджанских "оппозиционеров", которые, похоже, готовы критиковать все, что связано с успехами своей страны. Вместо того чтобы поддержать усилия Азербайджана на международной арене, эти "блогеры" и "журналисты" повторяют методички своих западных спонсоров.

Под маской свободы слова - диктат западных заказчиков

Meydan TV и Microscop Media - это не независимые СМИ. Это настоящие фабрики лжи, созданные для подрыва репутации Азербайджана. Финансируемые западными фондами, известными своей антимусульманской и антироссийской направленностью, эти проекты стали площадкой для распространения фальшивых обвинений.

Фатима Каримова, к примеру, пропагандирует западные ценности, которые не имеют ничего общего с азербайджанской культурой. Она открыто демонстрирует пренебрежение традициями, называя своего мужа "партнером" - символический жест, отражающий ее желание порвать с родными корнями.

Их риторика - удар по народу

Однако самые мерзкие удары наносятся по национальной гордости и борьбе азербайджанского народа. Пока наша страна восстанавливает Карабах и возвращает жизнь в освобожденные земли, эти "активисты" распространяют ложь о "военных преступлениях" Азербайджана. Они полностью игнорируют разрушения, устроенные армянскими оккупантами, и извращают суть справедливой борьбы за Родину.

Примечательно, что народ давно разобрался в их истинной сущности. Достаточно взглянуть на комментарии к их публикациям. Азербайджанцы, даже критикуя власть, не прощают предательства в вопросах национальных интересов.

Факты их лакейства

Финансирование из западных источников: Эти "активисты" получают щедрые гранты от структур, чья цель - подрыв стабильности в странах, не следующих западной линии.

Дезинформация и ложь: Они распространяют мифы о якобы "изгнании" армян из Карабаха, хотя все факты указывают на добровольный отъезд, организованный самими сепаратистскими лидерами.

Пренебрежение азербайджанскими ценностями: Их попытки "перевоспитать" народ, подстраивая его под западные идеалы, демонстрируют полное отсутствие уважения к национальной идентичности.

Кто они на самом деле?

Эти люди не оппозиция. Они - марионетки, готовые продать свою страну ради очередного гранта. Они не борются за демократию или права человека. Их действия направлены исключительно на ослабление азербайджанского государства и разрушение его международного имиджа.

Холуйство не прощается

Азербайджанский народ может критиковать чиновников, но он всегда объединяется перед лицом угроз национальным интересам. Сегодняшние "активисты" за рубежом - это не оппозиция. Это предатели, открыто выступающие против своей Родины.

Мы уже доказали всему миру свою силу и единство. И никакие предатели с западных трибун не смогут разрушить нашу веру в справедливость и независимость.

Азербайджан неоднократно доказал, что способен противостоять давлению и защитить свои интересы, несмотря на кампании клеветы и попытки очернения. Претензии о "геноциде" и "изгнании армян" - это лишь часть информационной войны, которая ведется против нашей страны. Истерия вокруг COP29 и продажная сущность псевдожурналистов лишь подчеркивают, насколько важны наши усилия в борьбе за правду и национальное достоинство.