Автор: Эльчин Алыоглу,

Директор Baku Network

Если бы лицемерие можно было упаковать в конференц-зал, то делегация Комитета защиты армянской причины (CDCA) во главе с его марсельским председателем предоставила бы мастер-класс. На фоне старого порта Марселя, где история напоминает о великих открытиях, развернулся фарс, который лучше всего описать словами их же представительницы Анаит Акопян: "После COP29 у нас не останется рычагов влияния".

CDCA, словно режиссёр провинциального театра, с надрывом и пафосом осудила действия Азербайджана, обозвав климатическую конференцию COP29 "позорной COP, проведённой на скорую руку". Но весь этот спектакль больше напоминает истерику проигравшего игрока, чьи карты давно сбиты с толку. Требование освободить 23 "армянских заложников", подкреплённое привычным французским покровительством, прозвучало столь же громко, сколь и бессмысленно.

Однако давайте уточним: кого же CDCA называет "заложниками"? Это не мирные граждане, а настоящие преступники, задержанные Азербайджаном за тяжкие нарушения закона. Среди них:

· Масис Маилян - участвовал в организации незаконного вооружённого сопротивления, угрожал жизням мирных граждан.

· Давид Бабаян - был так называемым "министром иностранных дел" сепаратистского режима, отвечал за разжигание ненависти и международные провокации.

· Араик Арутюнян - лидер нелегального режима, прямо причастный к массовым убийствам азербайджанцев и террористическим действиям в Карабахе.

· Левон Мнацаканян - бывший "командир вооружённых сил" сепаратистов, обвиняется в военных преступлениях против азербайджанского населения.

Их действия привели к гибели тысяч людей, разрушению домов и изгнанию целых семей.

А ведь реальность - беспощадный режиссёр. Баку словно бросил вызов лицемерному Западу, и одновременно напоминает Франции о её собственных заморских провалах. И в этой игре режим Макрона оказывается безоружным: у него остались только громкие обвинения и пыльные лозунги.

Марсельский цирк, организованный CDCA, - это не борьба за справедливость, а отчаянная попытка остаться в центре внимания, где нет ни фактов, ни смысла. И, судя по всему, это лишь начало их большой трагикомедии.

Азербайджан с триумфом принимает климатическую конференцию COP29, превращая Баку в международную площадку для обсуждения самых острых экологических проблем. Успешная организация мероприятия стала свидетельством растущего авторитета страны на мировой арене.

В рамках COP29 Азербайджан не только демонстрирует свои достижения в области зелёных технологий и перехода на возобновляемую энергетику, но и активно продвигает региональные инициативы, способствующие устойчивому развитию. Чёткая организация, конструктивный диалог и амбициозная климатическая стратегия страны подтверждают её статус лидера в климатической дипломатии.

Франция же, будучи некогда символом свободы и равенства, сегодня скатилась до откровенного лицемерия и грязной политической игры. Париж, словно опьянённый запахом собственного колониального прошлого, продолжает разыгрывать на международной арене спектакль, в котором герои - это лжецы, а правда подавлена громогласными аплодисментами дезинформации.

Псевдо "защитники прав человека", такие как Комиссар Совета Европы Майкл О'Флаэрти, кричат о "свободе слова" и "демократии" в Азербайджане. Но кто дал им моральное право учить другие страны, когда их собственная история - это хроника угнетений, репрессий и кровавых преступлений?

Та же Франция...

От душераздирающих пыток в Алжире до подавления восстаний во Вьетнаме - Франция навсегда запятнала себя в учебниках истории. Сегодня те же самые "борцы за справедливость" с пафосом читают лекции Азербайджану, забывая о своих моральных язвах.

Разве можно воспринимать всерьёз Париж, который с энтузиазмом осуждает "нарушения прав человека", при этом поддерживая диктатуры в своих бывших колониях? "Права человека" для Франции - это не принцип, а грязное оружие, направленное против тех, кто не танцует под её дудку.

Визиты в Париж и Марсель бывших омбудсменов Армении и бывшего, выброшенного на свалку истории незаконного сепаратистского режима Карабаха - это пиршество лжи и цинизма. Под прикрытием разговоров о "правах армян" Франция открыто поддерживает тех, кто долгие годы разрушал территориальную целостность Азербайджана. Это не просто дипломатическая провокация, а откровенная попытка саботажа.

Давайте зададим прямой вопрос: каким образом эти персонажи пересекли границу Евросоюза? На основании каких документов их пригласили в Европу? Шенгенская виза на оккупационные "аусвайсы"? Или, может быть, армянские паспорта, выданные "по случаю"? Такая вопиющая легитимизация сепаратистов подрывает не только международное право, но и саму суть Евросоюза, который с трибун проповедует уважение к государственному суверенитету.

Париж давно потерял политическую хватку, но, похоже, продолжает мечтать о роли "великой державы". Сегодняшняя Франция - это петух, который пытается клевать медведя. Ставка на Армению и радикальные дашнакские силы - отчаянная попытка вернуть своё влияние в регионе, где Франция уже давно утратила все рычаги.

Поддержка таких персонажей, как Арман Татоян и Артак Бегларян, - это не только провокация, но и чёткий сигнал о том, что Франция готова делать ставку на тех, кто развязывает новые конфликты. Более того, Париж цинично играет против своих же союзников по НАТО, пытаясь ослабить Турцию и Азербайджан. В этой грязной игре Франция готова заключать сделки даже с Россией, как это было в Ливии и Африке, где французские позиции рушились одна за другой.

Азербайджан давно научился отвечать на грязные игры Парижа. Успешное проведение COP29 стало наглядным примером того, как наша страна не просто выстраивает собственное будущее, но и задаёт повестку дня на международной арене. Иллюзии Франции о том, что её истеричные провокации могут остановить развитие Азербайджана, разбиваются о реальность, в которой Париж уже давно не играет роли глобального арбитра.

Официальный Баку чётко обозначил суть нынешней французской политики, назвав режим Макрона таким, каким он и является: запутавшимся в собственных противоречиях, не способным ни решать свои внутренние проблемы, ни конструктивно работать на международной арене.

Для Франции этот путь разрушения чужих государств станет её собственным крахом. Поддержка ложных нарративов, сепаратистов и бредовых армянских требований - это не путь к восстановлению утраченного влияния, а ускоренная деградация.

Азербайджан имеет силы, волю и аргументы, чтобы противостоять этой грязной кампании. Мы знаем, как отразить удары и сохранить свою независимость. Но Франции пора задуматься: как долго её моральное банкротство будет оставаться незамеченным? Лицемерие всегда имеет цену, и Париж, погрязший в собственной лжи, вынужден пускать на арену четверку таперных клоунов, якобы "радеющих за права человека".

В том числе - чего уж там - и сепаратистов вкупе с террористами.

Тоже, как бы...

Но человеки ли они, людоеды и звери в человеческом обличье?