Сотрудничество в сфере сельского хозяйства между Казахстаном и Азербайджаном развивается планомерно.

Об этом сказал Trend вице-министр сельского хозяйства Казахстана Ермек Кенжеханулы, передает Day.Az.

"На сегодняшний день двустороннее сотрудничество в сфере сельского хозяйства между Казахстаном и Азербайджаном развивается планомерно, согласно тем договорённостям, которые у нас имеются. Товарооборот по итогам 9 месяцев составляет 27 миллионов долларов. Основные продукты, которые поставляются из Казахстана, - это зерновые культуры и продукция переработанного зерна, мясо и мясные продукты", - сказал он.

Министр отметил, что в свою очередь Казахстан закупает у Азербайджана овощи, фрукты.

"По сравнению с прошлым годом у нас в целом наблюдается снижение в товарообороте, что связано с глобальными изменениями, которые влияют на основных поставщиков", - добавил он.