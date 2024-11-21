Сенат США отказался заблокировать поставки оружия Израилю

Сенат Конгресса США не одобрил резолюции с требованием заблокировать поставки Израилю наступательного оружия из США. Трансляцию голосования в верхней палате американского законодательного органа вел в среду телеканал C-SPAN, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Против трех соответствующих резолюций высказались более 60 сенаторов из 100, в их поддержку выступили 17 законодателей. Таким образом, документы не будут приняты, хотя голосование в верхней палате американского законодательного органа еще продолжается.

Автором резолюций, представленных в конце сентября, выступил независимый сенатор Берни Сандерс (от штата Вермонт). По мнению законодателя, осуществление США поставок наступательного оружия Израилю нарушает Закон об иностранной помощи, принятый в США в 1961 году. Этот документ гласит, что Вашингтон не может поставлять оружие стране, прямо или косвенно ограничивающей доставку американской гуманитарной помощи.

"Это именно то, чем занимается [премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху в своей жестокой войне в секторе Газа", - отмечал Сандерс в X (ранее Twitter). Он также выражал мнение о том, что поставки американского оружия Израилю делают США сопричастными к "гибели [гражданского населения] и разрушениям в секторе Газа".

Согласно американскому законодательству, Конгресс США может остановить крупную поставку вооружений за рубеж, приняв так называемую резолюцию о неодобрении. Однако ни одна такая резолюция до сих пор не проходила голосование в обеих палатах законодательного органа и не пережила вето президента США.