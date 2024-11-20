Дорожная полиция предупредила водителей

Главное управление Государственной дорожной полиции города Баку регулярно проводит мероприятия для обеспечения комфортного и бесперебойного движения общественного транспорта.

Как сообщает Day.Az, в заявлении управления указано, что, несмотря на предупреждения, некоторые водители продолжают выезжать на полосы, предназначенные для автобусов, создавая помехи их движению.

"Следует учитывать, что такое нарушение не только является несоблюдением правил дорожного движения, но и влечет административную ответственность. Сегодня в ходе мероприятий в столице эти водители были остановлены, с ними проведены профилактические беседы, а также разъяснены требования законодательства.

Мы просим и требуем от водителей строго соблюдать правила дорожного движения. Не стоит забывать, что даже небольшая невнимательность за рулем может привести к нежелательным происшествиям", - говорится в сообщении.