В настоящее время Азербайджан сосредоточен на более эффективном использовании пахотных земель с применением современных методов обработки и ирригации на больших площадях.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов в ходе панельной дискуссии на тему "Вклад России в глобальную продовольственную безопасность в контексте климатической повестки и устойчивого развития".

"В настоящее время Азербайджан сосредоточен на более эффективном использовании пахотных земель с применением современных методов обработки и ирригации на больших площадях, внедрении систем севооборота и использовании удобрений на основе агрохимического анализа. Эти меры направлены на предотвращение деградации почв, сохранение их плодородия и повышение урожайности для увеличения объемов сельскохозяйственного производства. Продовольственная безопасность также имеет большое значение с точки зрения международного сотрудничества", - сказал он.