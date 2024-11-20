Без срочных мер выбросы в туристическом секторе могут возрасти

Число туристов во всем мире продолжает расти, а следовательно, в туристическом секторе могут увеличиться выбросы, если не будут приняты срочные меры.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель Государственного агентства по туризму Азербайджана Фуад Нагиев министерская встреча по совершенствованной климатической деятельности в туристическом секторе в рамках COP29.

По его словам, впервые в своей истории COP включила туристическое мероприятие в свою повестку дня.

"Сегодня мы находимся на распутье. Туристический сектор может либо продолжать работать в обычном режиме, либо осуществить переход к низкоуглеродному и возобновляемому будущему.

Мы считаем, что туризм может быть частью решения. "Декларация о расширенных климатических действиях в туризме", которая будет принята в рамках COP29, определит четкую дорожную карту для интеграции туризма в глобальные климатические стратегии", - добавил он.

Напомним, что 11 ноября состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). COP29, которая проходит на Бакинском олимпийском стадионе, продолжится до 22 ноября. Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.