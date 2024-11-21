В Армении обнаружено большое количество похищенного оружия и боеприпасов
В столице Армении, Ереване, сотрудники полиции обнаружили склад оружия и боеприпасов, похищенных после 44-дневной войны.
Как передает Day.Az ссылкой на армянские СМИ, в отделение полиции Малатии поступило сообщение о незаконном хранении арсенала одним из граждан. Согласно предварительным данным, после окончания 44-дневной войны оружие было доставлено с приграничных территорий и спрятано неподалеку от водопровода.
В ходе поисковых мероприятий, проведенных на площади радиусом 1,5 км, было найдено значительное количество оружия и боеприпасов: 9 пистолетов, 9 винтовок, автомат, 21 граната, более 1 000 патронов разного калибра, 11 взрывчатых веществ и другие предметы.
По факту в Следственном управлении Малатия-Себастия административного района возбуждено уголовное дело.
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