Переход к полной энергетической независимости важен для повышения национальной безопасности
Литва стремится достичь полной энергетической независимости к 2050 году, планируя производить 100 процентов электроэнергии на своей территории.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала заместитель министра транспорта и коммуникаций Литвы Агне Вайчюкевичюте (Agné Vaiciukevičiūtė) в ходе круглого стола высокого уровня на тему "Озеленение городского транспорта"
"Этот переход к самодостаточности важен для укрепления устойчивости, уменьшения зависимости от внешних источников энергии и повышения национальной безопасности.
Энергетическая независимость сочетается с усилиями по адаптации к климатическим изменениям, поскольку она способствует устойчивым практикам и поддерживает переход к возобновляемым источникам энергии. Приверженность этой амбициозной цели демонстрирует, как энергетическая безопасность и действия по защите климата могут дополнять друг друга, служа примером для других стран", - сказала она
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре