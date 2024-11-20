Министр транспорта Чили о важности изменений в транспортном секторе

Транспорт является ключевым сектором в усилиях по достижению целей Парижского соглашения.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр транспорта и телекоммуникаций Чили Хуан Карлос Муньос в ходе круглого стола высокого уровня на тему "Озеленение городского транспорта".

"Следующий раунд национально определяемых вкладов (NDC) должен быть представлен к февралю 2025 года. Эти вклады представляют собой наше коллективное обязательство по смягчению последствий изменения климата и достижению целей Парижского соглашения. Транспорт, как мы все прекрасно понимаем, является ключевым сектором в этих усилиях. Он вносит значительный вклад в глобальные выбросы парниковых газов, составляя 23 процента выбросов CO2, связанных с энергетикой. Однако суровая реальность такова, что этот сектор не движется по пути декарбонизации в соответствии с нашими обязательствами по Парижскому соглашению.

Несмотря на очевидное воздействие на глобальные выбросы, только 33 процента существующих NDC включают конкретные цели по сокращению выбросов в транспортном секторе, тогда как большая часть NDC упоминают транспортные меры, которые существенно различаются по охвату и детализации",- сказал он.

По его словам, такое несоответствие создает пробел, который мы не можем себе позволить, если серьезно относимся к построению устойчивого будущего.

"Чтобы преодолеть этот пробел, я рад объявить и представить новый руководящий документ по интеграции транспорта в национально определяемые вклады, разработанный Секретариатом МФТ. Этот документ является критически важным ресурсом, который, как мы надеемся, станет переломным моментом в подходе к транспортному вопросу в будущих NDC. Важно подчеркнуть, что этот документ не носит предписывающий характер. Напротив, он предлагает комплексную структуру, которую правительства могут использовать и адаптировать в соответствии со своими национальными условиями, путями развития и подходами. Каждая страна сталкивается с уникальными вызовами, возможностями и приоритетами, и NDC должны отражать это разнообразие, оставаясь в рамках целей Парижского соглашения", - добавил он.