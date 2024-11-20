https://news.day.az/ecology/1709199.html Сколько участников COP29 было перевезено на девятый день? - ЦИФРЫ Удобная и безопасная перевозка гостей, участвующих в COP29, обеспечивается совместно Азербайджанской операционной компанией COP29, МВД и Агентством наземного транспорта. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Азербайджанское агентство наземного транспорта.
Сколько участников COP29 было перевезено на девятый день? - ЦИФРЫ
Удобная и безопасная перевозка гостей, участвующих в COP29, обеспечивается совместно Азербайджанской операционной компанией COP29, МВД и Агентством наземного транспорта.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Азербайджанское агентство наземного транспорта.
"Из 18 центров транспортного обмена, организованных с этой целью, за прошедший день было перевезено 45570 пассажиров. Перевозка пассажиров осуществляется бесплатно. За 9 дней проведения COP29 перевозки были организованы на самом высоком уровне в соответствии с международными критериями, и в общей сложности было обслужено около 378 тысяч пассажиров", - добавили в организации.
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