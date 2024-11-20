В Азербайджане доходы этих лиц освободят от налога

75% доходов журналистов будут освобождены от подоходного налога без каких-либо условий.

Как сообщает Day.Az, это отражено в новой статье 102.1.30-1 Налогового кодекса.

Согласно проекту, 75% доходов физических лиц, занимающихся журналистской деятельностью и имеющих доход (без учета расходов) от этого вида деятельности за календарный год в размере до 45000 манатов, будут освобождены от подоходного налога.

Отмечается, что согласно статье 102.1.30 Налогового кодекса, индивидуальные предприниматели, имеющие не менее 3 среднемесячных наемных работников в течение соответствующего года и являющиеся микропредпринимателями без задолженности по обязательным взносам на государственное социальное страхование, будут освобождены от уплаты 75% доходов от подоходного налога.

Существует ряд физических лиц, осуществляющих индивидуальную профессиональную деятельность, которые не могут быть плательщиками упрощенного налога, поскольку оказывают услуги не населению, а другим налогоплательщикам. Поскольку эти лица ведут свою деятельность индивидуально, они также не могут воспользоваться льготой, предусмотренной статьей 102.1.30 Налогового кодекса.

По этой причине в целях обеспечения справедливого налогообложения физических лиц-микропредпринимателей с годовым оборотом до 45 тысяч манатов, занимающихся предпринимательской деятельностью в некоторых сферах услуг, предлагается внести изменения в Налоговый кодекс, чтобы 75% доходов, полученных этими лицами, были освобождены от подоходного налога, без каких-либо условий, таких как наличие 3 работников и задолженности по обязательным взносам на социальное страхование.

Если этот Закон будет принят, он вступит в силу с 1 января 2025 года.