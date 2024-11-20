Азербайджан играет важную роль в обеспечении устойчивых грузоперевозок между Европой и Азией, а также предпринимает важные шаги в направлении декарбонизации, применяя "зеленые" решения в транспортной инфраструктуре.

Об этом сказал генеральный секретарь постоянного секретариата Межправительственной комиссии ТРАСЕКА Асет Асавбаев, принявший участие в министерском "круглом столе" на тему "Устойчивый, цифровой Средний коридор и за его пределами" в рамках COP29, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он отметил, что принятое на мероприятии коммюнике создаст условия для синхронизации шагов государств региона в этом направлении.