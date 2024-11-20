В рамках COP29 обсуждена декарбонизация в морском секторе

В рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) состоялось обсуждение на тему "Путешествие в будущее: декарбонизация в морском секторе".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, дискуссии, организованные ASCO, объединили руководителей ведущих судоходных и портовых компаний, классификационных обществ, а также ведущих специалистов международного морского сектора.

Председатель правления ASCO Рауф Велиев в своем вступительном слове подчеркнул историческое значение проведения COP29 в Азербайджане. Он также рассказал о действиях и стратегических целях ASCO в области декарбонизации. По его словам, ASCO удалось добиться сокращения выбросов на 20% по сравнению с 2012 годом, что позволяет досрочно выполнить цель Международной морской организации (IMO) на 2030 год: "Этого успеха удалось достичь благодаря инвестициям в новые суда, модернизации существующих, выведению из эксплуатации старых судов и повышению энергоэффективности. Наша цель - достичь нулевых выбросов к 2050 году в соответствии с целями IMO. Для этого мы активно развиваем устойчивые решения и изучаем стратегии по снижению углеродных выбросов".

Генеральный директор ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" Талех Зиядов в своем выступлении подчеркнул важность сотрудничества в достижении устойчивой декарбонизации. Он отметил: "Мы активно работаем со всеми нашими партнерами, включая ASCO, в направлении зеленого судоходства и верим, что совместными усилиями достигнем цели нулевых выбросов".

Директор ASCO по устойчивому развитию и управлению выбросами Алекпер Азизли выступил с презентацией о стратегии компании по сокращению выбросов, представив план мероприятий по достижению нулевых выбросов к 2050 году.

Основатель и председатель компании "Capital Maritime and Trading Corp" Эвангелос Маринакис поделился опытом компании в переходе на зеленую энергию, использовании технологий с двумя видами топлива и других инновационных решениях для повышения энергоэффективности.

Генеральный директор компании "P&O Maritime Logistics", входящей в группу "DP World", Нараяна Прасад Нараманчи Венката Лакшми представил доклад на тему "Стратегии декарбонизации: устранение выбросов в рамках областей 1, 2 и 3". Он привел примеры подходов и практик, применяемых в международном судоходстве, в том числе в представляемой им компании.

Вице-президент по развитию бизнеса Европейского отделения Американского бюро судоходства (ABS) Эзекиал Дэвис подчеркнул, что меры по декарбонизации в судоходной отрасли включают фундаментальные изменения: "Для меня ключ к декарбонизации судоходства заключается в трех основных элементах - осведомленности, сотрудничестве и человеческом факторе. Хотя наши вызовы значительны, эти элементы указывают нам правильное направление. Вместе с такими партнерами, как ASCO, мы вносим вклад в трансформацию нашей отрасли".

Коммерческий директор компании QTAGG Пер Эстерберг выступил с докладом на тему "Новые технологии декарбонизации: EcoPilot". Он рассказал об установке системы EcoPilot на судах ASCO, назвав это важным шагом в переходе на инновационные и зеленые технологии.

Отметим, что система EcoPilot играет важную роль в снижении расхода топлива и минимизации углеродных выбросов.

В ходе мероприятия был представлен видеоролик ASCO, подготовленный в рамках COP29. В ролике отражены шаги компании по сокращению выбросов в морском транспорте, а также планы на будущее.

Мероприятие завершилось презентацией книги-фотоальбома ASCO "В унисон со временем", посвященной 165-летней истории компании. Экземпляры книги, изданной на азербайджанском и английском языках, были преподнесены гостям.