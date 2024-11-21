Европарламент одобрил новый состав ЕК
Европарламент (ЕП) одобрил всех 26 комиссаров новой Еврокомиссии на следующие пять лет.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание Politico со ссылкой на свои источники.
В публикации обратили внимание, что процесс зашел в тупик, когда депутаты начали проверять шесть исполнительных вице-председателей Еврокомиссии, а также еврокомиссара от Венгрии. Но в конце концов утвердил всех семерых.
17 сентября глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен утвердила кандидатуру Каллас на пост верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности. Полномочия ее предшественника Жозепа Борреля истекут 1 декабря.
Каллас возглавляла правительство Эстонии с января 2021-го по июль 2024 года. Она была первой женщиной на этом посту. Политик известна своей антироссийской позицией и заявлениями в поддержку Украины. После начала спецоперации на Украине она активировала статью 4 устава НАТО, которая предусматривает консультации стран альянса при угрозе территориальной целостности какой-либо из них.
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