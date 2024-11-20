Такой разный Паллоне: в Баку - трусливая курица, в США - героический петух

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена сатирическая публикация о том, как Фрэнк Паллоне ведет себя по-разному в Азербайджане и США.

Day.Az представляет публикацию:

Дни идут - а вместе с ними продолжается поразительная трансформация американского конгрессмена Фрэнка Паллоне. Совсем недавно эта армянская подстилка прилетала в Баку, на СОР29 - и вел он себя тише воды, ниже травы. Сбежал из отеля на стадион, чтобы не попасться на глаза дежурившим там СМИ, бегал от журналистов непосредственно на конференции, не сумел попасть на встречу к президенту Азербайджана - да он даже перестал репостить твиты армянских лоббистских организаций со страху.

Но все изменилось, когда наш храбрец вернулся обратно в Штаты. Распетушился, исправил осанку, врубил твиттер - и пошел раздавать комментарии о том, какой Азербайджан плохой. Чего ж ты тогда сюда ехал, пернатый? Хотел устроить провокацию, да не вышло?

Забавно, но в трусости Паллоне обвинили даже самые дорогие его сердцу люди - армянские подписчики. Это же как надо было опозориться, чтобы даже армяне обвиняли тебя в трусости!

Автор карикатуры - HSF