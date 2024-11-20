https://news.day.az/officialchronicle/1709191.html Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с четвертой годовщиной освобождения Агдама - ВИДЕО Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поделился в своих аккаунтах в социальных сетях публикацией в связи с четвертой годовщиной освобождения Агдама.
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с четвертой годовщиной освобождения Агдама - ВИДЕО
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поделился в своих аккаунтах в социальных сетях публикацией в связи с четвертой годовщиной освобождения Агдама.
Как сообщает Day.Az, в публикации говорится: "История нашей Победы - прошло четыре года со дня освобождения Агдама от армянской оккупации. #QarabağAzərbaycandır #KarabakhisAzerbaijan".
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