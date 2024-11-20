Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с четвертой годовщиной освобождения Агдама

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поделился в своих аккаунтах в социальных сетях публикацией в связи с четвертой годовщиной освобождения Агдама.

Как сообщает Day.Az, в публикации говорится: "История нашей Победы - прошло четыре года со дня освобождения Агдама от армянской оккупации. #QarabağAzərbaycandır #KarabakhisAzerbaijan".