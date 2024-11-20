Посол Франции в Азербайджане вызвана в МИД

20 ноября посол Франции в Азербайджане Энн Буайон была вызвана в Министерство иностранных дел Азербайджана.

Как сообщили Day.Az в МИД, в ходе встречи было выражено несогласие с тем, что Франция нацелилась на председательство Азербайджана накануне и во время 29-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

В этой связи было подчеркнуто, что призывы бойкотировать это престижное мероприятие ООН, которое принимал Азербайджан, поощрение Францией нескольких глав государств воздержаться от участия в мероприятии, а также принятие с особыми усилиями Франции в начале COP29 Европейским парламентом резолюции, несправедливо критикующей председательство и наши глобальные усилия по борьбе с изменением климата в целом, являются неприемлемыми.

Кроме того, до сведения посла было доведено, что действия Франции, осуществляющей массированные поставки оружия Армении и пропагандирующей милитаризм и реваншизм, подрывают мирный процесс.



От Франции решительно требуется положить конец действиям, направленным против Азербайджана и ставящим под угрозу процесс нормализации отношений.