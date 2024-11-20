В Баку мы чувствуем себя желанными гостями

Мы впечатлены COP29 в Баку, потому что все очень хорошо организовано, азербайджанцы очень радушно принимают нас.

Как передает Day.Az, об этом сказала Trend представительница Basque Center for Climate Change Элена Лопез из Испании.

"В Баку великолепная организация COP, от размещения в центре города до обеспечения бесплатным транспортом. Мы как-то зашли в один из ресторанов, и нам очень понравилась национальная кухня и музыка, мы почувствовали себя желанными гостями.

COP29 проходит очень активно, решаются глобальные задачи, это то, что нужно всем. Я родом из Испании и все видели, к каким последствиям привели изменения климата по всей стране. Поэтому мы считаем, что нельзя терять ни минуты. Нам действительно нужно взять на себя обязательства по борьбе с изменением климата, для чего необходимо найти экономические модели, которые подходят для всех. Мы стремимся, по сути, к долгосрочной стабильности всех наших стран со стабильным климатом, а для этого необходимы объединение и действия всех стран мира", - отметила Элена Лопез.

Напомним, что с 11 ноября по 22 ноября в Баку проходит 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.