Керим Велиев на переговорах с председателем Авиационного комплекса Пакистана

Продолжается рабочий визит первого заместителя министра обороны Азербайджанской Республики - начальника Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковника Керима Велиева в Пакистан.

Об этом Day.Az сообщили в минобороны Азербайджана.

В рамках визита начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии встретился с председателем Авиационного комплекса Пакистана вице-маршалом Хакимом Разой.

На встрече стороны отметили успешное продолжение двустороннего военного сотрудничества, равно как и сотрудничества в других областях, и наличие широких возможностей для его развития, были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

На встрече также присутствовал посол Азербайджанской Республики в Исламской Республике Пакистан Хазар Фархадов.