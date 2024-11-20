Керим Велиев на переговорах с председателем Авиационного комплекса Пакистана
Продолжается рабочий визит первого заместителя министра обороны Азербайджанской Республики - начальника Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковника Керима Велиева в Пакистан.
Об этом Day.Az сообщили в минобороны Азербайджана.
В рамках визита начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии встретился с председателем Авиационного комплекса Пакистана вице-маршалом Хакимом Разой.
На встрече стороны отметили успешное продолжение двустороннего военного сотрудничества, равно как и сотрудничества в других областях, и наличие широких возможностей для его развития, были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
На встрече также присутствовал посол Азербайджанской Республики в Исламской Республике Пакистан Хазар Фархадов.
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