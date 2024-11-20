COP for HOPE: Можно достичь позитивных результатов, если компетентность будет продемонстрирована в рамках взаимных интересов

Источник: Агентство международной информации Trend

АМИ Trend представляет специальный проект под названием "COP for Hope" в рамках COP29. Этот проект предоставляет уникальную возможность прислушаться к мнению мировых лидеров, руководителей стран и передовых личностей в различных областях - политике, экономике, науке и экологии, объединившихся для достижения единой цели в борьбе с изменением климата.

Нашим очередным собеседником стал заместитель генерального директора Метеорологической службы Мальдив Али Шариф.

Наш собеседник сказал Trend, что положительные результаты в борьбе с изменением климата могут быть достигнуты, если вместе продемонстрировать компетентность в рамках взаимных интересов, передает Day.Az.

Он отметил, что очень надеется на результаты COP29.

"Я все еще очень надеюсь. Вы знаете, уже проходят последние дни COP29. Есть еще несколько задержек в переговорах. Но у нас еще есть два дня. Вот почему я так полон надежд и оптимизма. Я буду оптимистичен до последнего.

Если вместе продемонстрировать компетентность в рамках взаимных интересов, можно добиться положительных результатов в борьбе с изменением климата.

На современном этапе переговоры очень характерны. Я уже некоторое время участвую в этом процессе - переговорах. То, что мы подробно описали в первую неделю, предложения, которые мы представили, немного изменилось. Но мы будем вести переговоры быстрее, учитывая время", - добавил он.

Напомним, что решение о проведении COP29 в Азербайджане было принято 11 декабря прошлого года на пленарном заседании COP 28 в Дубае.

11 ноября на Бакинском олимпийском стадионе состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), который продлится до 22 ноября. Мероприятие является самым масштабным, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые проходит в регионе в Азербайджане.

В рамках COP29 12-13 ноября прошло мероприятие самого высокого уровня - саммит мировых лидеров по климатической деятельности.

Основное ожидание от COP29 заключается в согласовании справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Помимо того, что создание климатического финансирования является главным приоритетом, создающим условия для деятельности, оно также будет способствовать выполнению обязательства 1,5°C, объединив всех вместе.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.