Вследствие глобального потепления тают ледниковые озера, что приводит к природным катаклизмам

Впервые участвую в CОP и приобрел бесценный опыт.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend Шерпа Мингма Цири из Непала, который имеет большой опыт работы в треккинге, в качестве гида по альпинизму и организатора экспедиций, несколько раз поднимался на Эверест.

"Я принял участие в нескольких мероприятиях, посвященных коренным народам и потерям и ущербу от климатических катаклизмов. Было приятно поделиться своими идеями, знаниями и историей об изменении климата с многочисленными участниками мировой конференции. другими. Я представляю здесь сообщество горных жителей - Mountain people. В августе у нас произошел выброс воды из ледникового озера, которое привело к страшным наводнениям в регионах Непала. Вследствие глобального потепления тают ледниковые озера, что и приводит к таким природным катаклизмам. И это происходит в последние годы очень часто. Мы хотим донести это до всего мира, привлечь всеобщее внимание, что нашем регионе тает снег, и наши источники пресной воды высыхают, и мы теряем эти ресурсы. Поэтому мы должны принять срочные решения, объединить наши усилия с разработками с области климатических перемен для создания благоприятной окружающей среды", - отметил Шерпа Мингма Цири.

Напомним, что с 11 ноября по 22 ноября в Баку проходит 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.