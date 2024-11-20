В Канаде у подростка нашли опасный штамм гриппа

Опасный штамм гриппа у подростка из канадской Британской Колумбии, о котором сообщалось ранее, действительно частично схож с пандемическим штаммом "испанского" гриппа 1918 года, унёсшего жизни миллионов людей по всему миру, передает Day.Az.

Согласно появившимся данным, у подростка из Британской Колумбии мутации HA: E190D и PB2: E627K, как и у "испанки" более ста лет назад.

При этом по-прежнему, неизвестно мутация возникла у подростка в процессе болезни или откуда-то "прилетела" и срекомбинировала.