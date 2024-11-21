Азербайджанский шахматист сохраняет лидерство в Будапеште

Азербайджанский шахматист Азер Мирзоев сохраняет единоличное лидерство на Мемориале Ласло Эперджеси в Будапеште (Венгрия).

Как передает İdman.biz, в восьмом туре он сыграл вничью со своим ближайшим преследователем - Гок Нгуеном (Вьетнам). Это позволило нашему гроссмейстеру сохранить дистанцию в полбалла от второго места.

Мирзоев набрал 6 очков и имеет высокие шансы на победу в турнире с участием десяти шахматистов.