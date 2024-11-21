https://news.day.az/sport/1709255.html Азербайджанский шахматист сохраняет лидерство в Будапеште Азербайджанский шахматист Азер Мирзоев сохраняет единоличное лидерство на Мемориале Ласло Эперджеси в Будапеште (Венгрия). Как передает İdman.biz, в восьмом туре он сыграл вничью со своим ближайшим преследователем - Гок Нгуеном (Вьетнам). Это позволило нашему гроссмейстеру сохранить дистанцию в полбалла от второго места.
Азербайджанский шахматист сохраняет лидерство в Будапеште
Азербайджанский шахматист Азер Мирзоев сохраняет единоличное лидерство на Мемориале Ласло Эперджеси в Будапеште (Венгрия).
Как передает İdman.biz, в восьмом туре он сыграл вничью со своим ближайшим преследователем - Гок Нгуеном (Вьетнам). Это позволило нашему гроссмейстеру сохранить дистанцию в полбалла от второго места.
Мирзоев набрал 6 очков и имеет высокие шансы на победу в турнире с участием десяти шахматистов.
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