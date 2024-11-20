Доминика призывает к реформе климатического финансирования для малых островных государств

Как малое островное развивающееся государство, Доминика относится к числу наиболее уязвимых к последствиям изменения климата, заявил министр окружающей среды страны Козье Фредерик, выступая на саммите COP29, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Доминика сталкивается с серьезными угрозами, несмотря на то что ее вклад в глобальные выбросы парниковых газов минимален. Участившиеся экстремальные погодные явления напрямую угрожают нашим экосистемам, экономике и повседневной жизни наших людей", - сказал он.

Министр подробно рассказал, как климатические изменения серьезно влияют на национальную продовольственную безопасность и туризм - важнейшие компоненты развития страны. "Это оказывает на нас глубокое воздействие, затрагивая нашу продовольственную безопасность и туризм, которые являются важнейшими аспектами нашего развития и стабильности", - подчеркнул он.

Указывая на усилия Доминики по адаптации и повышению жизнестойкости, Фредерик отметил, что остров, который понес катастрофические потери от урагана "Мария" в 2017 году, стремится стать первой в мире страной, устойчивой к изменению климата. "В ответ на ураган, который за одну ночь уничтожил 226 процентов нашего ВВП, мы вложили значительные средства в обеспечение устойчивости, инфраструктуру и человеческий потенциал", - пояснил он.

"Мы обеспечили устойчивость всего государственного сектора и разработали политику, которая будет направлять нас. Мы также инвестировали в геотермальную энергетику как альтернативу ископаемому топливу", - отметил К.Фредерик.

Несмотря на эти инвестиции, Фредерик подчеркнул, что такие инициативы обходятся дорого и призвал к усилению глобальной финансовой поддержки. "Когда происходят крупные события, мы всегда вынуждены использовать наши ограниченные финансовые ресурсы", - сказал он. "Нам нужна более мощная финансовая поддержка для адаптации и жизнестойкости. Это обеспечит наше будущее и сохранит наши уникальные природные и культурные особенности".

Министр также призвал к пересмотру целей финансирования борьбы с изменением климата, поддержав замену годового целевого показателя в 100 миллиардов долларов. Он выразил решительную поддержку продолжающемуся призыву Карибского сообщества удвоить финансирование борьбы с изменением климата по сравнению с уровнем 2019 года к 2025 году в соответствии с Парижским соглашением. Однако он выразил разочарование по поводу того, что адаптационный фонд не достиг своих целевых показателей, а развитые страны не выполнили свое обещание удвоить взносы.

"Мы недовольны тем, что адаптационный фонд не дотягивает до целевых показателей по взносам", - сказал Фредерик, отметив, что развитые страны должны оставаться верными своим обязательствам: "Мы также должны опираться на фонд возмещения убытков, созданный на КС-28, для расширения его финансового охвата и операционной структуры".

Он также призвал к прозрачному и инклюзивному процессу получения доступа к этим средствам, который обеспечит быструю и эффективную помощь тем, кто больше всего пострадал от воздействия климата. "Это будет способствовать качественной, быстрой и эффективной помощи всем нам, кто пострадал больше всего", - подчеркнул он.