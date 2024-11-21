Декларация COP29 по водным вопросам усилит партнерство для решения глобальных проблем

Декларация COP29 по водным вопросам и климатическим действиям будет способствовать диалогу и партнерству для решения общих проблем.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал президент COP29, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев на мероприятии высокого уровня "Празднование дня воды. Спасательный круг для климата, природы и людей".

"Продолжая бороться с взаимосвязанным глобальным кризисом, включающим изменение климата, утрату биоразнообразия, загрязнение и опустынивание, вода должна рассматриваться как перекрещивающийся вопрос, который будет интегрирован во все аспекты глобальной политики. Именно поэтому в этом году в повестке дня председательства COP29 основное внимание уделено воде как важному фактору климатических действий.

Мы признаем, что решение водных проблем требует постоянного внимания и действий в рамках различных COP. Декларация COP29 по водным вопросам и климатическим действиям станет стимулом для диалога и партнерства, направленных на решение общих проблем, вызванных климатическим стрессом, улучшение политики в области воды и климата, а также укрепление научных исследований о причинах и последствиях изменения климата для водных ресурсов и экосистем", - отметил он.

Как сообщил Бабаев, также будет запущен Диалог по водным вопросам и климатическим действиям.

"Эта платформа станет механизмом сотрудничества между COP, обеспечивая непрерывность и поддержание фокуса на водных вопросах. Она будет исследовать взаимосвязь между водой, изменением климата, утратой биоразнообразия, загрязнением и опустыниванием, с особым вниманием к действиям на международном и региональном уровнях", - добавил он.