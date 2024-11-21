Бездействие в отношении воды грозит серьезными последствиями

Если не предпринять никаких действий в отношении воды, это может привести к крайне негативным последствиям для экономики, выражающимся в потенциальных потерях мирового ВВП на уровне от 8 до 15 процентов к 2050 году.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала посол по вопросам устойчивого развития и директор по инклюзивному зеленому росту Министерства иностранных дел Нидерландов Вампи Либон за круглым столом высокого уровня на тему: "Вода для климата: Интеграция водных решений в NDCs и NAPs. Взаимодействие биоразнообразия, водных ресурсов и климата".

"Чтобы предотвратить этот сценарий, мы должны начать рассматривать воду как глобальное общественное благо и использовать ее более продуктивно. На наш взгляд, вода должна занимать центральное место в климатической политике, и действовать необходимо сообща.

Около 90 процентов стран уже включили адаптационные меры, связанные с водой, в свои национальные планы. Однако остается нерешенной проблема финансирования этих обязательств. Это ключевая задача, требующая коллективных усилий всех заинтересованных сторон. К счастью, внимание к вопросам воды растет, и партнеры готовы работать над решениями.

В Нидерландах мы хорошо понимаем все аспекты управления водными ресурсами и знаем, как справляться с возникающими вызовами. Мы готовы сотрудничать, учиться друг у друга и совместно работать. Мы можем содействовать привлечению инвестиций, развитию потенциала и обмену знаниями, поскольку это крайне важно", - сказала она.