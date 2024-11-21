Минная угроза в Азербайджане станет более известна всему миру

Председатель правления Агентства по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) Вугар Сулейманов провел встречу с директором департамента государственной политики и корпоративных связей TikTok по Восточноевропейскому региону Сергеем Соколовым и советником компании по государственным структурам Эмином Ахундовым.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило ANAMA.

Было отмечено, что в ходе встречи делегация была проинформирована о существующей проблеме мин и неразорвавшихся боеприпасов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, о нерегулярном минировании территорий и гуманитарной деятельности по разминированию, проводимой для устранения этой проблемы.

"На встрече состоялся обмен мнениями по расширению популяризации в области борьбы с минной угрозой, установлению сотрудничества с компанией TikTok с целью информирования широкой аудитории по теме и созданию актуального контента в этом направлении", - говорится в информации ANAMA.