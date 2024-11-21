COP29 и COP30 — ключевые события для продвижения водной повестки

COP29 в Баку и COP30 в Белеме - ключевые события для продвижения водной повестки.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель исполнительного секретаря Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) Дмитрий Марьясин на мероприятии высокого уровня "Празднование дня воды. Спасательный круг для климата, природы и людей".

"Устойчивое водоснабжение - это основа для устойчивого будущего. Изменение климата всё больше влияет на водные ресурсы, как мы видим по разрушительным наводнениям в Испании, Сахеле и Америке. Вода, безусловно, должна оставаться в центре глобальных климатических переговоров, и важно, чтобы роль трансграничных водоемов была полностью признана.

COP29 в Баку и COP30 в Белеме - ключевые события для продвижения этой повестки. Я поздравляю Азербайджан с инициативой, поднявшей важность воды в климатических вопросах, которая отражена в Бакинской декларации по воде для климата и в рамках Бакинского диалога",- сказал он.

По его словам, ЕЭК ООН рада сотрудничать с Азербайджаном и другими партнерами в этом процессе.

"Мы призываем все страны поддержать декларацию. Особое внимание хотелось бы уделить трансграничному сотрудничеству, которое является важной частью водной повестки. 60 процентов мировых пресных водных ресурсов находятся в совместном использовании, что требует эффективного сотрудничества стран для адаптации и смягчения последствий климатических изменений", - сказал Марьясин.